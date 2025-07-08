部分匯銀樂觀預期台灣20%關稅 新台幣午盤小升1分

川普對等關稅陸續公布，市場保守心態濃厚，台股早盤跌破月線，焦躁不安情緒升溫，阻礙台股近期多頭；而在新台幣方面，今早以29.07小貶開出後，呈現外資買匯，而出口商拋匯。部分匯銀人士樂觀推估，台美關稅協商，台灣有機會爭取到20%的關稅稅率。台北外匯經紀公司午盤以29.038暫收，小升1分，成交量為4.57億美元。

台股日成交量連續二日縮減，顯示川普對等關稅的不確定性，使得市場觀望氣氛更為濃厚；至於新台幣匯價，早盤最低匯價29.081，貶值3.3分，最高匯價為29.013，升值3.5分；市場預期多空兩造勢均力敵。

匯銀表示，今天午盤前匯率表現平穩，整體交易區間波動不超過一角，維持在六、七十點左右。目前1個期NDF仍呈現折價，約230~240點左右。

亞洲鄰近國家，8月1日起美國將對日本和南韓商品徵收25％關稅。