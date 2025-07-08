「金」利害！國票金跳空漲停、還有11萬張排隊等買 兆豐金績優抗空

美國總統川普宣布自8月1日起，至少七個國家出口商品到美國將面臨高關稅，而台灣關稅遲遲未拍板，台股多頭信心受挫，8日由台積電（2330）帶頭下殺逾200點，回防22,200關。惟國票金（2889）受惠董事會改選大戰提前開打，以及6月稅後盈餘月增99.35%、前六月累計減幅收斂等題材加持，股價直接跳空漲停鎖死，且排隊買單高掛逾11萬張，帶動兆豐金（2886）、元大金（2885）等隨之逆漲，成為盤面抗空主力之一。

2026年國票金將進行全面換屆改選，籌碼戰提前半年多展開。市場傳出耐斯集團結盟台鋼集團，合計持股逾6%，旺旺集團則獲美麗華、台產（2832）及三發地產（9946）支持。面對民股激烈角力，傳出泛公股行庫也提前介入，以強化公股在改選中的影響力。

此外，國票金也公布6月成績單，單月稅後純益3.05億元，月增99%，累計前六月稅後純益6.57億元，年減45.8%，EPS為0.19元。國票金表示，6月國際票券、國票證券及國票創投稅後純益分別達1億9,245萬元、1億6,279萬元及6,214萬元，受惠各子公司獲利動能回復，上半年累計減幅已較前五月收斂。

而截至7日共5家金控公司已公布6月獲利結果。其中，兆豐金6月、上半年、以及上半年每股獲利皆暫居冠軍之位，早盤股價也力穩高檔，表現強於大盤。若依6月稅後盈餘表現排序，依序為：兆豐金稅後盈餘48.25億元，月增51.54%；前五月稅後盈餘181.90億元，年減10.82%，EPS 1.23元。玉山金（2884）稅後盈餘26.02億元，月減8.70%；前五月稅後盈餘167.53億元，年增31.75%，EPS 1.05元。永豐金（2890）稅後盈餘23.20億元，月增74.31%；前五月稅後盈餘126.78億元，年增3.88%，EPS 1元。第一金（2892）稅後盈餘27.01億元，月增35.05%；前五月稅後盈餘139.46億元，年增1.58%，EPS 0.99元。國票金稅後盈餘3.05億元，月增99.35%；前五月稅後盈餘6.56億元，年減45.92%，EPS 0.19元。