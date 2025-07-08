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日圓重貶創二周新低 匯價0.2022再創史上新低紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓匯價重貶創二周來新低 兌台幣匯價0.2022再創史上新低紀錄。圖／本報資料照片
日圓匯價重貶創二周來新低 兌台幣匯價0.2022再創史上新低紀錄。圖／本報資料照片

美國宣布日本關稅稅率25%，引發日圓重貶，盤中兌美元匯價最低破146.44，創下近二周來新低價位，台幣匯價雖然一開盤也因為股匯雙殺等不確定性貶值，但隨著大型出口商10點之後大舉進場拋匯，讓匯價由貶轉升，台幣兌日圓再創下史上新低，出現「新的甜甜價」；倘若以台銀的現金牌告利率來看，現在1日圓可換0.2022元的台幣，亦即要換10萬日圓，需要花20220元台幣。

倘若和4月22日的0.2351相較，當時換10萬日圓，得花23510台幣，等於不到3個月，民眾換10萬日圓的成本省了快台幣3300元。對此專家建議，現在已是日圓換匯的好時機，除了可以進場換成現金之外，倘若直接赴海外用信用卡消費，也很划算，也許之後日圓匯率會小升，但由於信用卡有刷卡紅利或現金回饋，而且雙幣信用卡還免手續費，因此甚至會比現在換成現金消費更划算。

對於日圓匯價今日重貶，法人分析，除了日本25%關稅之外，日本經過通膨調整的5月實質薪資較去年同期跌2.9%，為連續第5個月下降和創下20個月來的最大降幅，是今日日圓匯價承壓的二大原因。

匯價 台幣 日圓匯率

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