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外資大匯出PK出口商拋匯 台幣匯價由貶轉升

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
外資大匯出PK出口商拋匯 台幣匯價由貶轉升。（路透）
外資大匯出PK出口商拋匯 台幣匯價由貶轉升。（路透）

川普對台關稅的不確定性，使股匯雙殺已持續第三天，台幣匯價早盤以29.07元，貶值2.2分開出，隨著出口商進場拋匯，匯價一度升值至29.035元，而在第二盤過後，匯價再度一路走貶，10點之前最低貶至29.081，外資匯出力道由此可見。不過10點之後大型出口商出手拋匯放大力道，台幣由貶轉升，目前最新匯價29.015元，已來到今日開盤以來的盤中最高點

匯銀人士指出，這波外資匯出力道，除了來自股市大跌牽動外資續投台股意願外，央行上周五宣布上路的外資買賣股票T+1制度也發揮效果，此外，從6月下旬起已進入股息發放的旺季，外資領完股利之後也一併把股利匯出，三大因素互相作用，使得8日匯市一開盤，外資就展現強勁力道促貶台幣匯價，雖然出口商拋匯仍使台幣走升，但外資買盤的進場已大幅抵銷急升的壓力，這也讓央行連續二個多月的阻升行動終於能鬆一口氣。

10點過後隨著大型出口商進場拋匯，台幣匯價從盤中最低點29.081直線回升至29.064。匯銀人士對此指出，外資匯出的美元買盤，正好承接出口廠商的拋匯，許多出口大廠趁著29.081的盤中最低點價位趕緊把握機會出手，台幣匯價直接從29.081升至29.013。

匯價 台幣 外資

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