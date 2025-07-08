觀望氛圍濃、央行管制炒匯…台幣重返29關 收29.048元
台美關稅談判即將揭曉，加上中央銀行針對炒匯外資祭出台股交割T+1等多項管制措施奏效，新台幣昨（7）日開盤即貶值，終場收在29.048元，貶值1.17角，重返29字頭，成交金額14.26億美元。
匯市觀察人士指出，外資資金動向明顯偏向保守，因美國財政部長貝森特警告，若貿易夥伴未能在期限前與華府達成協議，自8月1日起，將恢復實施美國總統川普於4月2日所公布的高額關稅水準。此番談話被視為針對性施壓，加劇市場對台美談判進展的高度敏感與不安。
昨日受避險情緒影響，非美貨幣普遍回貶，新台幣貶值0.4%，歐元貶值0.2%，星幣貶值0.27%，人民幣貶值0.1%，日圓貶值0.54%，韓元貶值0.51%。
匯銀人士表示，經濟部長郭智輝昨天指出「台美仍在談判中」，並未透露具體進展，讓各界擔心談判結果，避險資金加速湧入美元資產。昨天新台幣貶值，反映市場對談判成敗的不確定性，以及外資資金「先下車」的保守操作，至於作空美元者則陸續獲利了結。
匯銀主管分析，美方談判立場強硬，設定的協議期限相當明確，若各方未能及時完成談判，川普政府可能不會延長關稅暫緩期，將重啟高關稅措施。這對台灣出口型產業，尤其工具機、電子零組件等依賴美國市場的廠商而言，將帶來實質壓力與成本挑戰。
由於擔心關稅談判成果，市場觀望，加上昨天新竹以南縣市放颱風假，使得成交量低於15億美元。
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