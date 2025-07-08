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央行：台美談判期間 新台幣升值…預期心理所致

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外界質疑台美關稅談判與新台幣升值之間關聯，中央銀行外匯局長蔡烱民指出，新台幣在兩次（5月2日及6月25日）台美談判期間出現升值，是市場預期心理所致，並非外界指稱，匯率是談判的一部分。

他比喻：「是預期下雨，所以帶傘；並不是帶了傘，所以才下雨。」人有預期的時候，就會讓「不應該是巧合的，變成巧合」。

蔡烱民表示，金融市場本質上就是一場對未來的預測與賭注，尤其是高度不確定性的事件，例如關稅談判，更容易引發市場情緒與資金調度反應。

蔡烱民強調，這種「交易預期、而非交易事實」的邏輯，在匯市格外常見。市場對未來風向的解讀往往先於政策落地，新台幣在談判期間升值，是反映市場認為未來對台灣經濟有利，而不是單純由談判成果驅動。而談判期間新台幣貶值，也是市場預先反映可能的利空結果，而不是結果落實才反應。

因此，無論是關稅上路的風險，或是談判利多的期望，只要市場認為台灣經濟前景可能受影響，資金就會提前流動，進而影響匯價走勢。這也說明匯率變動多數是預期心理推動的產物，而非事件本身的直接反映。

匯率 新台幣 關稅

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