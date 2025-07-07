美關稅大限將至 國泰投信：AI基本面撐盤...望第三季蹲低反彈

美國關稅暫緩90天限期將至，國泰投信表示，目前關稅最終定案還是未知數，市場壟罩在不確定性較高的氛圍下，觀望情緒明顯，連帶台股出現漲多修正，但長線來看，在AI趨勢主導市場下，台灣在整體AI產業鏈上的高度參與，短時間內難有其他國家可替代，台股仍有望回歸基本面，憑藉市場剛需在第三季迎接蹲低反彈的機會。

國泰投信指出，全球關注美國的一舉一動，川普表示在美國時間7日向全球多個國家寄出信函，告知該國的關稅稅率；而美國財政部長貝森特也在昨日表示，若台灣沒能順利與美國達成關稅協議，屆時關稅稅率將回到4月初水準，並在8月開徵。

國泰基金經理人梁恩溢表示，全球AI半導體市場規模持續擴張，預估在2028年將會成長到1965億美元，相當於2023年市場規模537億美元的近4倍。而台股受惠AI題材力度強勁，企業獲利有機會在AI需求強勁的前提下再迎來增長。

梁恩溢表示，觀察台灣AI龍頭在全球的市占率仍高，掌握全球產業話語權，護國神山台積電在全球晶圓代工產業的市佔比高達60%，更是一舉奪下全球之冠，此外台灣還有聯發科、華碩等電子股，在國際上同樣表現強勢，顯示台灣在晶片製造、伺服器整合與周邊設備具備全面性，深具投資潛力。

一般投資人若想透過個股投資捕捉市場成長契機，在瞬息萬變的股市中可能面臨較大風險，且多數投資人無法時刻盯盤，容易錯失進出場機會。梁恩溢說，台股長線成長機會大，建議投資人透過國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）一次打包上述包含台積電在內的多檔個股，由經理人主動捕捉市場行情並動態調整投資組合比例，打造進可攻、退可守的投資布局。