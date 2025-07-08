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四銀行獲利減 照樣加薪…基層仍獲調薪4.8%~9.4%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
台企銀、遠東銀、京城銀、上海商銀這四家銀行去年每股稅後純益衰退，但依舊替基層員工加薪4.8%~9.4%。聯合報系資料照
台企銀、遠東銀、京城銀、上海商銀這四家銀行去年每股稅後純益衰退，但依舊替基層員工加薪4.8%~9.4%。聯合報系資料照

據十家獨立銀行揭露2024年「非主管的全時員工薪資」，以最能反映基層員工薪資水準的「中位數」來看，台企銀（2834）、遠東銀、京城銀、上海商銀這四家銀行去年每股稅後純益衰退，但依舊替基層員工加薪4.8%~9.4%，讓基層員工享有小確幸。

2024年全年銀行業大賺逾5,656億元寫史上新高，但十家獨立銀行股中仍有五家、半數獲利衰退，每家衰退狀況原因不一。

如京城銀因投資策略保守，績效轉差；上海商銀受香港子行增提呆帳拖累；台企銀、高雄銀、遠東銀2024年稅後純益都飆升，卻因增資使股本膨脹稀釋每股稅後盈餘（EPS），使EPS呈現年減，本業獲利動能無虞。

以EPS年衰退幅度來看，高雄銀和京城銀2024年都呈雙位數衰退，上海商銀獲利年減8%，台企銀年減4.7%，遠東銀年減約2%。

但2024年除高雄銀基層員工年薪略減1.7%降到106.1萬元外，其餘四家基層員工薪資則反向成長，平均年加薪4.8％~9.4%之間。

其中台企銀替多數基層員工加薪9.4%、年薪成長到123.8萬元，是四家中加薪幅度最高，京城銀年加薪7.7%到86.7萬元次之，遠東銀年加薪6.3%到120.8萬元第三，上海商銀有近5%加薪幅度，年薪到132.1萬元。

京城銀表示，2021年至2025年每年都全面調薪，2024年更增加基層員工調薪幅度，全面提升員工薪資水準；上海商銀也指出，已獲董事會核准持續辦理全行年度調薪，持續落實照護員工的企業社會責任。

金管會2018年起要求上市櫃公司，需在每年6月底，揭露前一年度非主管的全時員工平均薪資、及中位數。

以十家獨立銀行股2024年基層員工薪資中位數看，年薪破百萬元有七家，彰銀139.1萬元最高，上海商銀132.1萬元次之，台企銀123.8萬元第三，遠東銀120.8萬元、王道銀111萬元、高雄銀106.1萬元，台中銀100萬元。若以整體加薪幅度來看，以聯邦銀2024年替基層員工加薪11.8%最多，整體基層員工年薪拉高到90萬元。

上海商銀 加薪

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