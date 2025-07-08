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金控回神 四家獲利成長

經濟日報／ 記者夏淑賢廖珮君任珮云林勁傑戴玉翔／綜合報導
五家金控7日率先公布6月自結獲利。 路透
五家金控7日率先公布6月自結獲利。 路透

五家金控昨（7）日率先公布6月自結獲利，在現金股息入帳、投資操作回溫下，四家金控單月獲利較前月增長，累計上半年獲利也翻轉為成長，或衰退幅度持續收斂。

其中，兆豐金（2886）、玉山金與永豐金上半年每股稅後純益（EPS）站上1元之上，兆豐金並以EPS 1.23元暫居領先。子壽險率先公布獲利的第一金，受惠政策放寬責任準備金釋出和投資收益增長，壽險一舉轉虧為盈。

兆豐金控自結6月單月稅後純益48.25億元，較前月大增逾51%，為連續三個月獲利較前月激增，持續追趕較去年下滑的獲利，累計上半年稅後純益為181.91億元，較去年年減幅度壓縮至約10.82%，累計EPS為1.23元。

兆豐金6月單月獲利大幅成長，主因子公司銀行、證券、票券等6月有現金股息入帳約11.6億元，其中，光是兆豐銀的股息收益就有約9億多元，另外，兆豐銀處分不良債權回沖1億餘元，加以兆豐金本身認列所得稅利益7億多元，因此推升兆豐金6月單月獲利大幅成長。

玉山金6月單月稅後純益26.02億元，是五金控中唯一獲利月減，累計稅後純益167.53億元，創歷年同期獲利最高，年增31.75%，EPS為1.05元。

主要子公司玉山銀行單月稅後純益26.22億元，因調整存放款結構致存放利差擴大，利息收入增加，手收則略減，交易收入持平，累計稅後純益168.78億元，年增45.79%。玉山證券自營投資挹注，單月稅後純益2.15億元，月增47.2%。

永豐金6月自結稅後純益23.2億元，月增74.3%，累計上半年稅後純益126.78億元，創歷史同期新高，年成長4%，EPS為1元。永豐銀6月稅後純益17.26億元，月增19.3%，主要受益於金融交易利得增加，上半年稅後純益112.18億元，年增15.5%，與金控同創同期新高。

永豐金證券6月稅後純益6.39億元，月增1.5倍，受惠手續費收入動能回溫，且資本利得增加，上半年稅後純益21億元，年減27.8%，主因台股日均量下滑影響手收。

第一金6月稅後純益達27.01億元，月增5%，累計上半年稅後純益139.46億元，年增1.6%，EPS 0.99元。一銀6月除受惠股息收入，SWAP金融交易利得也增加，推升6月單月獲利月增9%，達25.22億元，累計上半年稅後純益138.07億元，年增8%；第一金人壽受惠責任準備金釋出和投資收益兩利多，上半年累計虧轉盈、稅後純益1.79億元。

國票金6月稅後純益3.05億元，月增99%，累計前六月稅後純益6.57億元，年減45.8%，EPS為0.19元。

國票金表示，6月美國川普政府關稅政策變化影響，衝擊全球政經局勢與金融市場表現，壓抑企業投資與終端需求。然而國際票券、國票證券及國票創投6月份稅後純益分別為1億9,245萬元、1億6,279萬元及6,214萬元，6月各子公司獲利動能回復，前六月累計減幅已較前五月收斂。

台股 永豐 玉山

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