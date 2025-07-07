市場卡「關」…台股跌 台幣貶回29元

美國對等關稅寬限期將屆，加上美國總統川普預告將陸續發函各國通知關稅稅率或協議內容，台北股匯市昨觀望氣氛濃厚，雙雙呈現量縮下跌走勢。

昨台幣兌美元匯率貶值一點一七角、連二貶，重返廿九字頭，收廿九點○四八元。台股則下跌一一八點收二萬二四二八點，成交量縮至二六九○億元的近兩個月低。

受關稅大限將至影響，台幣匯率昨隨主要亞幣走弱，加上中央銀行研議針對炒匯外資祭出台股交割Ｔ＋1等措施影響，台幣昨以廿八點九五元、貶值一點九分開出後一路走貶，午盤暫收廿九點○二二，午後貶勢擴大，最低來到廿九點○七二元，終場收在廿九點○四八元。

昨天亞洲主要貨幣皆走貶，央行公布主要貨幣對美元變動，人民幣小跌百分之○點一、新加坡幣貶值百分之○點二七、台幣下跌百分之○點四，貶幅居中、韓元及日圓分別貶值百分之○點五一、百分之○點五四。

由於市場觀望氣氛濃厚，加上新竹以南縣市放颱風假，外匯市場的拋匯量非常少，外匯市場總成交金額萎縮至十四點二六億美元。匯銀人士說，台幣昨連二貶，反映市場對關稅談判成敗的不確定性，以及外資資金「先下車」的保守操作，至於作空美元者則陸續獲利了結。

台股昨也呈現量縮下跌，其中外資在台股買進、賣出金額雙雙縮至千億元之下，並終止連四買，轉為賣超五十五點七億元，同時在期貨市場未平倉淨空單再加空一五七七口至五萬六七八八口的歷史新高，顯示外資對未來不確定性風險升溫的防備心理濃厚。

受到外資轉向保守，台積電股價全場在盤下游走，直至尾盤跌幅收斂，下跌五元收一○八○元，電子類股指數終場下跌百分之○點六，金融股逆勢撐盤上揚百分之○點九，非電金族群普遍走跌，大盤指數守住月線，但成交量縮至五月九日來最低量。

群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國，以及台新投顧副總經理黃文清等人指出，昨天成交量明顯萎縮和關稅不確定性、颱風假有關，雖然越南已經先與美國談定關稅，市場也樂觀預期台灣對等關稅有機會在百分之廿以下，但在盤中傳出台灣還沒談成之下，市場明顯還是保守因應。

黎方國說，台股接下來將面臨上市櫃公司第二季財報匯損影響、下半年景氣下滑，以及外資台指期未平倉空單高，台指期結算壓低結算機率高。法人預期，在指數震盪整理下，月線可能會失守，有機會回測年線二萬二二四五點位置。

法人建議投資人，現階段操作台股要停看聽，降低持股，將資金轉往營收佳，或是內需型、低位階的類股，看好金融、半導體設備、軍工、安控、ＰＣＢ等五族群。

黃文清說，ＰＣＢ族群因為位階較低，應該有落後補漲機會，而軍工、安控族群受政策加持，與對等關稅也較無直接相關，因此股價相對強勢。

蔡明彥指出，建議投資人要控制持股成數；如果要轉進其他類股，可以觀察近期投信加碼，或具有高現金殖利率個股。