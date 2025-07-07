公司賺飽員工卻「薪」酸？7家上市櫃金融股中箭 原因曝光

金管會從2018年起要求上市櫃公司需揭露非主管的基層員工薪資，要讓小氣老闆現形。據42家上市櫃金融保險股揭露2024年基層員工薪資中，有7家符合「獲利比同業好、但基層員工年薪平均數卻低於同業者」這項指標。其中更有3家已連續七年「年年入榜」。

這7家中，保險業最多達5家，銀行業有兩家。其中一家是上櫃，其餘6家都上市。

2024年上市金融股中，員工平均年薪是152.5萬元、同業平均每股稅後純益2.64元，也就是說，6家上市金融股去年每股賺的比2.64元還多、但基層員工平均年薪卻低於152萬元。

事實上，被點名的兩家銀行，2024年在基層員工平均年薪或中位數年薪，均各有調薪7%和4%左右水準，又以「中位數（指代表多數員工）」調幅最高。

顯示這兩家銀行都積極替基層員工加薪了，但加薪後、基層員工平均年薪卻仍未達152萬元的同業平均。其餘5家保險業也有類似狀況。

這7家「被標註」的業者也都喊冤，指出統計數字是以整體上市櫃金融保險類股來計算，涵蓋了金控、銀行、證券、產壽險業者，每家資本、經營規模差異大，行業特性也不盡相同，實難合理比較員工實質薪資水準，也不宜相互競爭。

金管會是從2018年起，要求各上市櫃公司需揭露非主管的員工平均薪資費用、及同業平均比較，且當出現3大指標時，各公司都須做說明。

這3大指標是：一、非主管員工平均年薪未到50萬元，二、每股稅後純益（EPS）比同業好、但基層員工平均年薪卻低於同業，三、EPS較前一年成長但平均年薪卻衰退。

以上市金融同業來看，基層員工同業去年均薪是152.5萬元、同業每股賺2.64元，較前年同業均值各增加了12%及53%，顯示獲利增幅、遠高於調薪幅度。

上櫃金融同業去年均薪118.2萬元、較前年同業均值105.2萬元年增12%，遠高於同期每股年增2%，顯示加薪幅度高於獲利增幅。