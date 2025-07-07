不「薪酸」！這4家銀行去年獲利衰退 仍替基層員工加薪

據10家獨立銀行揭露2024年「非主管的全時員工薪資」，以最能代表多數基層員工薪資的「中位數」來看，台企銀（2834）、遠東銀（2845）、京城銀（2809）、上海商銀（5876）這四家銀行去年每股稅後純益衰退，但依舊替基層員工加薪4.8%~9.4%，讓多數基層員工享有小確性。

2024年全年銀行業大賺逾5,656億元寫史上新高，但10家獨立銀行股中卻仍有五家、半數獲利陷入衰退，每家衰退狀況原因不一。

如京城銀因投資策略保守，績效轉差；上海商銀則受香港子行增提呆帳拖累；台企銀、高雄銀（2836）、遠東銀2024年稅後純益都飆升，卻多因增資使股本膨脹稀釋了每股稅後盈餘（EPS），使EPS呈現年衰退，本業獲利動能無虞。

以EPS年衰退幅度來看，高雄銀和京城銀2024年都呈雙位數衰退，上海商銀獲利年減8%，台企銀年減4.6%，遠東銀年減約2%。

但2024年除高雄銀基層員工年薪略減1.7%降到106.1萬元外，其餘四家對基層員工薪資則反向成長，平均年加薪4.8~9.4%之間。

其中以台企銀替多數基層員工加薪9.4%、年薪成長到123.8萬元，是四家中加薪幅度最高者，京城銀年加薪7.7%到86.7萬元次之，遠東銀年加薪6%到120.8萬元列第三，上海商銀也有近5%加薪幅度，年薪到132萬元。

京城銀表示，2021~2025年每年都全面調薪，2024年更增加基層員工調薪幅度，全面提升員工薪資水準；上海商銀也指出，已獲得董事會核准持續辦理全行年度調薪，持續落實照護員工的企業社會責任。

金管會是在2018年起要求上市櫃公司，需在每年6月底，揭露前一年度非主管的全時員工平均薪資、及中位數。官員解釋，平均薪資會較高，是高薪與低薪平均結果，導致高薪拉高數據；而排除極端數字的「中位數」則更可了解這家公司基層員工的薪資水準。

以2024年十家獨立銀行股，多數基層員工薪資（指中位數）來看，年薪破百萬元有七家，以彰銀（2801）139.1萬元最高，也是連續兩年超車上海商銀奪下獨立銀行股年薪之冠，上海商銀132.1萬元次之。

台企銀基層員工年薪123.8萬元列第三，遠東銀121萬元、王道銀行（2897）111萬元、高雄銀106萬元，台中銀（2812）則首度擠入「年薪百萬俱樂部」去年基層員工年薪叩關100萬元。

若以整體加薪幅度來看，以聯邦銀（2838）2024年替基層員工加薪11.8%最多，整體基層員工年薪拉高到90萬元。