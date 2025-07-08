亞資中心 首波六國銀開業

為打造亞洲資產管理中心，高雄資產管理專區已於7月啟動，已有14家國銀申請進駐亞資中心，首波已有六家銀行於首日開業，各推不同亮點，包含家族辦公室、境外投資、保費融資等，目標打造國際級資產管理中心，搶攻兆元財富管理大餅。

據金管會資料，首波六家銀行包括第一銀行、元大銀行、玉山銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行與渣打銀行，已於7月1日啟動業務。預計7月15日前約將有11家銀行開辦。

國泰世華銀行為首波展開試辦的民營銀行之一，借鏡星、港市場做法，打造國際級資產管理「一站式服務」，而高雄專區試辦業務主攻三大亮點，第一，申請21項OBU/DBU升級業務，涵蓋跨境資產配置、財務投融資工具及家族辦公室諮詢服務等；第二，整合跨集團資源，國泰金控（2882）攜手旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信等子公司，共構協同資源運作模式；第三，積極延攬國際金融人才，打造亞洲級專業團隊。

中信銀行則推出專為資產規模達新台幣5億元以上客戶、採邀約制的「家族辦公室服務」、私募股權基金產品、未具證券投信基金性質之境外基金產品、保費融資服務、自行質借服務、金融資產投資組合貸款服務及跨境財管與海外開戶服務七大亮點，全面升級跨境高資產客戶的財富管理體驗。

台北富邦銀行針對高雄專區，申請超過十項以上試辦項目，涵蓋從流程到產品一系列業務及服務，包括保單及保費融資，特定金錢信託資產如債券、基金之貸放成數不受五成限制等，另外更借鏡國際金融趨勢，開放專區高資產客戶可將在北富銀保管的一籃子金融資產作為抵押借貸，讓客戶在現有投資部位與收益不受影響前提下，運用新資金拓展商機，提升資金效能。同時，北富銀亦規劃設置南部資訊中心。

玉山銀行指出，該行高資產顧客戶數為市場前三大，高雄專區業務涵蓋多元特色私募基金、保險及金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等。其中在保險及跨境更有突破性開放，有別以往保單融資僅能透過保險公司辦理，未來顧客可直接透過銀行專業團隊完成一站式申請。未來玉山將串聯台灣、香港及新加坡三地，提供顧客跨區域、跨平台金融服務。