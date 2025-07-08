四大壽險搶進 推OIU商品

立法院會日前三讀通過《國際金融業務條例》修正草案，將國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠再延長十年至2035年。四大壽險包含富邦人壽、國泰人壽、南山人壽、凱基人壽進駐高雄金融專區，並推出全新OIU商品，台灣保險業對高資產市場的競爭也正式吹響號角。

富邦人壽表示，亞洲資產管理中心是高資產客群的財富樞紐，更是台灣金融保險服務面向世界的港灣。本次推出全新設計的外幣分紅壽險及外幣利變型壽險兩項專區試辦商品，均以保障為核心，結合彈性資產配置與長期財務規劃功能。

國泰人壽推出專為境外客戶量身打造的「OIU指享盈指數連結型美元萬能終身壽險」，具有三大亮點，第一、提供雙帳戶彈性配置；第二、最高享所繳保費的五倍壽險保障，兼顧資產保全與財富傳承；第三、內建「指數下檔保護」機制，強化抗跌韌性。

南山人壽表示，透過進駐高雄金融專區，將積極推動財富管理與OIU專區試辦業務，為區隔傳統保障型保險市場，將提供不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」之專屬保險商品，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等多元需求。

凱基人壽表示，已與八家銀行洽談完成，陸續上架高資產客戶專屬商品，滿足客戶需求，並共同推動「保費融資」等高資產專屬金融服務，透過壽險與銀行的協同作業，高資產客戶可依其需求靈活調度資金，兼顧保障、投資與流動性管理，實現財務槓桿與風險控管的最佳平衡。