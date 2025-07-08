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凱基壽連二年1.5°C溫控達標

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽連兩年榮獲《天下雜誌》1.5℃溫控目標認證，由執行副總經理蘇錦隆（左）代表，從天下雜誌共同執行長吳琬瑜手中接獲證書。凱基人壽／提供
凱基人壽連兩年榮獲《天下雜誌》1.5℃溫控目標認證，由執行副總經理蘇錦隆（左）代表，從天下雜誌共同執行長吳琬瑜手中接獲證書。凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽長期關注環境議題，持續落實減碳，成效卓著，連續兩年榮獲《天下雜誌》肯定，評選為符合《巴黎協議》1.5°C溫控目標企業，居國內保險業第一位。凱基人壽積極朝向2040年營運淨零碳排、2045年全資產組合淨零的目標邁進，展現與國際接軌的永續企圖心與行動力。

凱基人壽表示，《天下雜誌》「企業減碳溫度計平台」採用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）AR6的升溫情境，是全台唯一以國際標準對應台灣企業所承諾的減碳路徑，判斷個別企業減碳行動與地球1.5°C升溫控制門檻相符程度的平台。

依據「企業減碳溫度計平台」最新公布數據顯示，凱基人壽套用全球絕對潛勢升溫模型（AGTP）計算出的升溫數值為1.384°C，減碳成效是國內保險業第一名。

凱基人壽以總部大樓啟用的2022年為基準年，與母公司凱基金控共同制定科學基礎減量（SBT）路徑，規劃於2030年範疇一及範疇二的自身營運碳排，較基準年減少42%的目標。因此，總部大樓建置太陽能發電系統自發自用，目前綠電使用覆蓋率逾80%，新建自有大樓也都取得綠建築標章。

同時，凱基人壽積極推動綠色採購及廢棄物減量，2024年綠色採購金額為新台幣7,075萬元、廢棄物回收率達73%，相較前一年度分別成長28.8%及32%。

凱基人壽指出，為積極響應並共同推動母公司凱基金控的永續淨零願景，凱基人壽是國內首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排的保險公司，積極推動投資組合去碳化，2024年綠色暨永續投資餘額達新台幣448億元，較2022年大幅增加45.7%。凱基人壽將持續發揮金融影響力，加強與被投資企業議合，促成價值鏈的低碳轉型，以前瞻創新的思維持續實踐企業永續經營，為所有利害關係人創造長遠價值，實現成為最受推薦和信賴的壽險公司願景。

永續 淨零 減碳

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