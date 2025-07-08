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台新金碳揭露績效拿到 A 級

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
CDP公布2024年供應鏈議合評價（SEA） 結果，台新再獲最高級別「A」級肯定。台新金控／提供
CDP公布2024年供應鏈議合評價（SEA） 結果，台新再獲最高級別「A」級肯定。台新金控／提供

台新金（2887）自2015年起響應CDP（國際碳揭露計畫），透過問卷自我檢視，持續精進環境面管理作為。今年2月揭曉的2024年CDP氣候變遷（Climate Change）問卷成績，台新獲得最佳的「A」級，領導者等級。此外， CDP近日公布2024年供應鏈議合評價（SEA） 結果，台新再獲最高級別「A」級肯定。

CDP是一國際性的非營利組織，成立於2000年，旨在推動企業公開揭露其氣候變遷等環境相關作為及成果。2024年全球有超過22,700家企業參與問卷評分，僅2%獲得A級。CDP SEA則是在氣候變遷問卷的框架下，評估企業在治理、目標、範疇三排放，以及價值鏈參與方面的表現。

台新金控總經理林維俊表示，台新訂定集團之ESG永續發展目標，從氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題積極推動，更積極關注國際趨勢，並且具體落實。例如：從台新銀行力促電力淨零，成為全台第一家電廠融資100%再生能源，到以「SME綠色金融服務平台」在普惠、數位等面向，支持中小企業邁向永續及淨零的具體行動的各項表現上，都可以看到將台新三個關鍵議題結合推展的亮眼表現。

台新金控永續長李鎮宇進一步說明，台新逐漸在ESG領域發光發熱，關鍵點在於永續與業務的密切合作，在認真永續綠色生活的永續主軸下，從永續委員會定期討論永續議題，到董事長、總經理積極參與永續論壇與活動，各層級主管與同仁也持續具體落實永續理念，促使台新綻放光芒，成為CDP全球銀行業的領航者。

未來，台新金將持續以「台灣2050淨零排放路徑及策略」為藍圖，配合IFRS S1及S2的揭露準則為指引，努力前進，期待以貫徹「from Zero to Hero」的精神，號召上游的供應商與下游的客戶在淨零、轉型、自然與生物多樣性等各項重要趨勢上，朝發揮金融永續影響力的標竿持續前進。

氣候變遷 永續 淨零

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