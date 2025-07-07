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MSCI：依資產類別投資難以因應波動 整體投資組合策略興起

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

MSCI亞太機構投資者論壇日前舉行，MSCI亞太區研究部主管魯邦（Oleg Ruban）在開幕致辭中表示，在投資組合中按資產類別進行獨立管理是傳統方式，愈來愈無法適應當今相互關聯的風險和回報驅動因素，因為投資者未必能充分了解到不同資產類別之間的關聯。

愈來愈多亞太資產所有者正轉向採用整體投資組合（TPA）策略，以建構具有韌性和專注於投資機會的投資組合。與會的投資專家也呼應類似觀點，他們分享TPA策略如何因應不斷湧現的投資挑戰，包括全球分化加劇、亞洲能源轉型加速及私募市場的新動態。

亞太投資者表示，在當地治理架構中推行TPA面臨諸多挑戰，尤其是在現有架構多以資產類別劃分投資團隊的情況下。組織文化的演變是實施TPA過程中面臨的首要挑戰。投資和風險管理負責人需要確立並持續強化跨部門的共同目標，同時也要確定團隊合作的重要性。

一位亞太地區的退休基金經理表示，使命感、信任和團隊精神是該公司TPA策略文化的三大支柱。為了灌輸這些價值觀，公司建立了非正式的溝通管道，來增強凝聚力。

在亞太地區，機構投資者正在將區域視角融入戰略轉型中。MSCI 北亞區業務主管寺澤亮也表示，人工智慧（AI）的應用、氣候轉型及總體經濟波動加劇都不是抽象的議題，而是當下正在發生的現實。亞太投資者並不僅是在順應這些趨勢，而是以清晰的方向與堅定的信念引領趨勢的發展與走向。

MSCI 的研究指出，全球超過50%的碳排放來自亞太地區，但同時亞太地區的綠色運輸與能源轉型領域的投資也帶來可觀的投資回報。在2024年，全球綠色運輸領域59%的資金流向亞洲。MSCI 永續與氣候投資解決方案研究主管季斯（Guido Giese）表示，亞洲不僅是碳排放集中的地區，也是孕育眾多解決方案的熱土。

MSCI 碳排放

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