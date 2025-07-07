新光金舉辦永續論壇 分享「以環境永續為基礎的企業永續」實踐經驗

新光金（2888）為因應全球淨零轉型與企業永續浪潮，於7月4日邀請永豐餘（1907）董事長葉惠青發表「以環境永續為基礎的企業永續」專題演講，分享永豐餘「以醣經濟為本、循環經濟為質、氣候科技產業為型」三大面向的具體實踐，為金融業與高碳排產業共創永續轉型之路提供嶄新視角。

永豐餘投控董事長葉惠青曾是第一任經濟部能源局長、台南市經濟發展局長、新北市經濟發展局長、新北市副市長等職，對於能源政策與經濟發展相當熟稔。

葉惠青認為，環境與企業永續必須透過循環經濟來實現。全球有高達70%的溫室氣體排放量與材料的處理和使用相關，若透過適當的循環經濟措施，將可使資源開採及消費量減少28%，進而降低全球39%溫室氣體排放量。其中以生物碳為基礎的「醣經濟」是氣候問題及綠色轉型的最佳解方之一，利用植物行光合作用衍生的澱粉與纖維等，可作為生質能的原料及環境友善材料，不僅降低對化石燃料的依賴，增加（大氣）過量CO2移除，更藉由產品儲存生物碳、再回收延長碳儲，實際應用包含天然紡紗纖維、農地用紙、全紙食品容器等。

此外，葉惠青也說明透過綠色轉型、創新技術，以醣經濟為本、循環經濟為質，將永豐餘紙業轉型為氣候科技產業之歷程。首先是從紙的再生循環開始，首創紙製品碳排放企業標準，再拓及農業循環、水資源循環與再生能源循環，同時掌握智慧能源的專業知識，打造智慧能源與碳管理整合系統，提供儲能、微電網、虛擬電廠、碳管理服務等全方位淨零解決方案；在綠電開發方面，建置全台最大的沼氣發電系統，並設有全台唯一的木質素發電暨汽電共生，更在2021年啟用全台首座完全使用SRF的無燃煤汽電共生系統。

透過本次講座，讓新光同仁們對「以環境永續為基礎的企業永續」有了更深入的了解，以及支持企業淨零轉型的重要性，期盼企業界能攜手共同創造低碳、創新、共好的永續未來。