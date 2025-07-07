新光三越夏季卡利HIGH登場 業績目標72億元、成長3%

新光三越7月10日推出夏季卡利HIGH檔期，攜手市占率超過八成的10大指定銀行，並動員超過6,000多家品牌夥伴，祭出單卡累計刷1萬以上回饋4％、滿6萬以上回饋5％、滿30萬以上回饋6％skm points，搭配百貨行動支付skm pay，消費任一單筆達3,000元再加碼1%，最高享7%回饋。新光三越表示，本檔期業績目標72億元，成長3%。

新光三越表示，今年前六個月業績微幅衰退，但希望能藉由卡利HIGH檔期成長3%，帶動夏季表現。此外，台中新光三越力拚在周年慶前回歸，助攻下半年業績。

新光三越首度攜手有「韓國臉蛋天才」之稱的車銀優推出系列卡友禮，會員消費滿額還有機會抽中日本平成歌姬－濱崎步、韓國FNC家族等巨星演唱會門票，就是要讓消費者在購物之餘，更有滿滿好康、回饋絕對超有感。

除了刷卡享有超高%數回饋之外，新光三越也網羅最豐富齊全的商品陣容，包括：幫爸爸提升日常時尚的職場×休閒混搭穿搭與中性輕奢配件、妝養合一！攜手120大品牌打造從臉到髮全方位保養攻略、犒賞自己必買的最新最夯3C／時尚／話題夯品，更要趁百貨流行服飾5折起的時刻，把今夏最流行的降溫系穿搭一次買起來。

同時全台更導入超過百大流行品牌新櫃／快閃店，並規劃超過10大IP特展、藝文展、夏令營等百場暑期活動齊登場！新光三越卡利HIGH滿滿36天，就是要讓消費者快樂購物、輕鬆賺點，盡情享受今年最有感的夏日生活！