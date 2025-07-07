玉山銀推出全球企業卡G ePay 提供全方位企業支付解決方案

玉山銀行全新推出玉山全球企業卡Global enterprise Payment(G ePay)，提供實體版與數位版兩種方案，滿足企業顧客多元支付需求。「全球企業卡（實體版）」配有實體信用卡，具備整合性帳單功能，協助企業控管營運支出；「全球企業卡（數位版）」則為企業提供無須依賴實體卡的支付解決方案，企業可透過「玉山企業卡數位平台」自主彈性管理卡片額度與消費類型等參數，即時核發虛擬卡進行支付，並具備一次性或多次性虛擬信用卡卡號生成功能，提供更安全的支付方式，有效降低盜刷風險，強化採購與商旅支出管理，並提高財務結算與營運效率。

玉山全球企業卡（數位版）搭載先進的數位化管理平台，全面優化企業支出流程，實現端到端數位化，企業管理者可隨時掌握消費紀錄，並透過靈活的權限與額度設計，根據需求自由設定每張虛擬卡的使用額度、期間、幣別、商店類型，甚至是交易國家等，不僅大幅提升管理精細度，也有效降低財務風險。此外，玉山全球企業卡管理平台可無縫串接企業既有ERP系統，實現帳務資料的自動化整合與流程優化，打造完善且高效的管理體系，協助企業提升營運效能與決策品質。

在數位轉型及永續發展的浪潮之下，企業對安全與便利兼具的支付模式需求日益增長，玉山全球企業卡作為一站式金流解決方案，廣泛適用於商業差旅、供應商付款、總務採購、訂閱服務等多元支付場景，並支援將虛擬卡綁定Apple Pay、Google Pay等行動支付，不僅具有橫跨線上線下支付的便利性與靈活度，也能優化差旅及日常商務的交易流程，有效減少紙本作業，降低行政負擔，並免除員工代墊款項等不便，進一步提升財務管理效率，實踐「智匯支付 永續未來」的展望。

隨著企業營運模式加速數位化，智慧且安全的企業支付方案已是企業不可或缺的需求，玉山全球企業卡正是滿足此需求的核心支付產品，致力協助企業實現「高效管理、強化內控」、「數位管理、靈活支付」、「智能管理、金流優化」的三大目標。未來，玉山銀行將持續作為企業可靠的夥伴，攜手企業邁向數位與ESG雙軸轉型的成功之路。