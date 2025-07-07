颱風丹娜絲釀災 財部：遇災損可申請9大稅目減免

受颱風丹娜絲影響，部分地區發生災情，財政部今天表示，已請所轄稅捐稽徵機關秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災納稅義務人申報、申請稅捐減免。

財政部指出，提供減免的稅目包含，綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等9項。

若民眾房屋毀損3成以上，可申請房屋稅減免；土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，則可申請地價稅災害損失減免；汽車、機車（汽缸總排氣量151cc以上）因災害受損停駛、報廢，可申請減免使用牌照稅。

財政部北區國稅局進一步說明，民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得把握災損減免3步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜。

北區國稅局指出，民眾除可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網線上申請稅捐減免，快速省時。

財政部提醒，納稅義務人如果對於災害損失稅捐減免的規定、或申報方式有不明瞭之處，可至財政部災害協助專區查詢、就近向所在地稅捐稽徵機關詢問，或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321。

此外，金管會表示，因應颱風丹娜絲來襲，已請銀行以主動態度關懷客戶，如客戶因災害造成損失，銀行除以自有資金主動協助辦理天然災害相關貸款外，各銀行就相關主管機關及地方政府所提供的災害專案貸款，亦應積極配合辦理。

金管會指出，為掌握各金融機構正常營運情況，已設有「金融機構天然災害平安通報機制」，各金融機構均可透過網際網路申報系統向金管會銀行局通報平安，如有發生重大災故，亦可循重大偶發事件專線通報。

另依台灣票據交換所現行的「支票存款戶票信狀況註記須知」、「查詢票據信用資料作業須知」等規定，金管會表示，如發票人遭受到不可抗力的重大災害，致影響其清償票款能力，得向該所申請重大災害註記，自災害發生日起6個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用。