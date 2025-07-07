保險業第一！凱基人壽連兩年1.5°C溫控目標達標 減碳成效卓著
凱基金控（2883）旗下凱基人壽長期關注環境議題，持續落實營運減碳，成效卓著。連續兩年榮獲台灣權威媒體《天下雜誌》肯定，評選為符合《巴黎協議》1.5°C溫控目標企業，居國內保險業首位。凱基人壽積極朝向2040年營運碳排淨零、2045年全資產組合淨零的目標邁進，展現與國際接軌的永續企圖心與行動力。
凱基人壽表示，《天下雜誌》「企業減碳溫度計平台」採用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）AR6的升溫情境，是全台唯一以國際標準對應台灣企業所承諾的減碳路徑，判斷個別企業減碳行動與地球1.5°C升溫控制門檻相符程度的平台。依據「企業減碳溫度計平台」最新公布數據顯示，凱基人壽套用全球絕對潛勢升溫模型（AGTP）計算出的升溫數值為1.384°C，減碳成效是國內保險業第一名。
凱基人壽以總部大樓啟用的2022年為基準年，與母公司凱基金控共同制定科學基礎減量（SBT）路徑，規劃於2030年範疇一及範疇二的自身營運碳排較基準年減少42%的目標。因此，總部大樓建置太陽能發電系統自發自用，目前綠電使用覆蓋率逾80%，新建自有大樓也都取得綠建築標章。同時，凱基人壽積極推動綠色採購及廢棄物減量，2024年綠色採購金額為新台幣7,075萬元、廢棄物回收率達73%，相較前一年度分別成長28.8%及32%。
凱基人壽指出，為積極響應並共同推動母公司凱基金控的永續淨零願景，凱基人壽是國內首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排的保險公司，積極推動投資組合去碳化，2024年綠色暨永續投資餘額達新台幣448億元，較2022年大幅增加45.7%。凱基人壽將持續發揮金融影響力，加強與被投資企業議合，促成價值鏈的低碳轉型，以前瞻創新的思維持續實踐企業永續經營，為所有利害關係人創造長遠價值，實現成為最受推薦和信賴的壽險公司願景。
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