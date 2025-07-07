搶進高資產商機 凱基銀獲准開辦財管2.0

金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，凱基商業銀行今天獲准開辦，成為第18家獲准搶進億元級高資產戶商機的銀行。

金管會於民國109年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並於114年3月3日修正部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目的分階段放寬。

金管會今天發布新聞稿宣布，同意凱基商業銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務；加計此案，迄今金管會已核准18家銀行辦理財管2.0業務。

金管會表示，凱基商業銀行已就辦理此項業務的人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會及高階管理人員問責機制，以形塑良好企業文化，並持續落實公平待客與公司治理。

金管會指出，將持續關注此項業務發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統的投資，提供客戶多樣化及客製化的金融商品及服務，引導海內外資金投資臺灣核心產業，促進台灣財富管理業務發展，及強化國銀的國際競爭力，以提升台灣在亞洲資產管理市場的地位。