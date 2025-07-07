國人超缺錢？5月個人周轉金餘額達7.66兆元 年增15%、增速比房貸還快

根據央行統計資料顯示，今年5月全體銀行放款餘額個人購置不動產金額達12.6兆元，年增率下降到7.4%，不過個人周轉金餘額7.66兆元，年增率達15.1%，顯示市場上對於資金需求殷切。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然周轉金的種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求，觀察上一波也是房市景氣高檔的2013下半年到2014年，當時周轉金年增率超過10%，過去也不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉增貸、拿去投資或者購車等行為。