國人超缺錢？5月個人周轉金餘額達7.66兆元 年增15%、增速比房貸還快
根據央行統計資料顯示，今年5月全體銀行放款餘額個人購置不動產金額達12.6兆元，年增率下降到7.4%，不過個人周轉金餘額7.66兆元，年增率達15.1%，顯示市場上對於資金需求殷切。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然周轉金的種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求，觀察上一波也是房市景氣高檔的2013下半年到2014年，當時周轉金年增率超過10%，過去也不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉增貸、拿去投資或者購車等行為。
曾敬德指出，這一波則是有聽聞民眾將房屋增貸後，投資股市或債市收取利息，尤其銀行房貸限縮後，銀行房貸資金部位受限，但仍有意願爭取轉增貸的業務，可以在周轉金上多放款，但現在銀行放貸管控嚴謹，增貸的周轉金用途要符合當初申請的目的，同時間也不能流入房市變相增加貸款成數。
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