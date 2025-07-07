股匯雙殺…台幣匯價連二貶 貶值1.17角 收29.048元

台幣匯價今日以29.048，貶值1.17角作收，貶幅0.4%，除了股匯雙殺效應使外資大舉匯出之外，新竹以南放颱風假，多家以竹科為主的科技大廠未在市場拋匯，是促使今日台幣匯價一路走貶的兩股力道，而由於竹科大廠未出來拋匯，亦使得今日成交量萎縮，台北外匯經紀公司成交量今日僅9.81億美元，合計元太外匯經紀公司成交量4.45億美元，總成交量為14.26億美元，從上周五起，在股匯雙殺效應之下，台幣匯價已連二貶。

由於美台貿易談判結果預計明天就會出爐，使股匯因為不確定性而雙殺，台股今日開盤即下跌，盤中更大跌逾200點，外資亦著手匯出資金，台股今日以28.95元、貶值1.9分開出之後，就一路貶值，盤中在11點過後不久就站穩29關卡之上，午盤暫收29.022，下午繼續貶值，最低來到29.072，最後終場以29.048作收。

匯銀人士指出，今日由於新竹也放假，而新竹科學園區可說是近一個多月來出口商的拋匯重鎮，也是最大宗的拋匯源頭，這也使得市場上看到的拋匯量非常少，頂多只有北部中小企業出來零星拋匯，而外資即使想匯出，也想等到更好的匯價，而且倘若出口廠商未有足夠的量出來承接，也無法成交，因此，今日成交量也較上周五萎縮。

央行也公布各主要貨幣走勢的最新統計。除了美元指數升0.2%，川普的關稅談判結果即將放榜，也使亞洲國家今日幾乎全面匯率競貶，其中以台幣貶0.36%和日圓貶值0.38%為前二大，韓元貶值0.24%、新加坡幣貶值0.19%、人民幣貶0.04%，越南盾則升值0.13%。