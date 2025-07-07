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群益捐血活動開跑 捐血好禮推廣在地農產與金融防詐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金融集團捐血公益活動邁入第18年，日前舉辦「群益獻愛心，攜手做公益」捐血活動啟動儀式，邀員工與民眾踴躍挽袖捐血。今年活動規模再創新高，全台26個據點接力舉辦，為歷年最多。

此外，更創新結合「5D防詐宣導」與「在地小農支持」，透過精心設計的捐血好禮，將金融防詐意識、社會關懷與在地農業支持三大元素巧妙融合，為企業公益注入多元而深遠的正向影響力。

群益金融集團宣布，自即日起至9月底，全台26個據點接力舉辦捐血活動，凡參與者皆可獲得限量精美禮品組合，內含由信望愛智能發展中心手工製作的精油手工皂，以及雲林阿古力社會企業小農一公斤有機白米。

值得一提的是，此次白米禮包的外包裝別具巧思，特別印製防詐QRCode，民眾只需掃描即可連結至群益金融網的防詐專區，獲取最新金融詐騙手法、案例與應對建議；群益邀請社會大眾挽袖捐熱血，一兼四顧，「捐血助人、潔手防疫、吃好米、懂防詐！」

群益金鼎證券董事長周秀真表示，企業的責任不僅是創造經濟價值，更應積極回饋社會。18年來，群益持續推動捐血公益活動，希望藉由自身的力量，號召更多人加入捐血行列，幫助急需用血的病患。

尤其今年特別結合防詐宣導，將金融安全的意識融入公益行動中，透過白米包裝上的QRCode，提醒民眾警覺詐騙手法，增強防範能力。

群益為了讓捐血公益更加乘、實踐ESG理念，今年與信望愛智能發展中心、阿古力社會企業攜手合作，認購手工皂與1,800公斤的有機白米作為捐血好禮，贈予熱心挽袖的民眾，不僅實際提供身心障礙者穩定的就業機會，也支持雲林在地小農經濟，進一步鼓勵社會大眾關注本土農產、支持安心食品。

特別的是，白米外包裝融入群益吉祥物「探奇」的圖像設計，兼具趣味性與親和力，讓不同年齡層透過公益活動並重視金融防詐議題。

群益捐血活動此次同步宣導臺灣證券交易所推動的「5D防詐行動」，「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，提醒民眾在數位化時代提高警覺、保護自身資產安全。群益透過捐血活動將實體禮品結合數位宣導的方式，希望將正確金融知識與防詐觀念更深入地傳達至社會各角落。

群益金融集團的捐血活動預計達成聯合國八項永續發展目標， 分別是消除貧窮、終結飢餓、永續城鄉、責任消費與生產、健康與福祉、優質教育、淨水與衛生及永續發展夥伴關係。

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