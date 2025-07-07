集保盃射箭聯誼賽 激勵學子逐夢前行

臺灣集中保管結算所主辦的第四屆集保盃射箭聯誼賽7月5日在台中市立四箴國中熱烈登場，這屆賽事共匯聚來自全台各地八所中小學的射箭好手，透過一天激戰，賽場上選手展現無限潛力與拼戰精神，為基層學校射箭運動注入新能量。

在激烈的個人賽、團體賽與混雙賽中，各校選手無不全力以赴，展現實力也射出信心，瞄準對夢想的堅持。一日激戰成績揭曉，國中團體賽男子組由富禮國中奪冠；女子組由富禮國中封后；混雙賽則由富禮國中拿下冠軍。國小團體賽男子組由見晴國小獲得冠軍，女子組由香山國小摘下桂冠；混雙賽則由東澳國小拿下金盃。

射箭是極具專注力與穩定性的體育項目，歷來皆是我國在國際賽場上的奪牌重點項目，2024年巴黎奧運中，中華射箭隊亦表現出色。國際奧會（IOC）日前也宣布，複合弓射箭將以混合團體賽形式，納入 2028 洛杉磯奧運正式賽程，使射箭項目的獎牌數增至6項。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所舉辦射箭聯誼賽，旨在提升社會大眾對射箭運動的關注，增進健康與團隊合作的精神，並培養更多優秀的基層選手，協助推升中華射箭隊的國際成績。

集保結算所長期投入ESG，以實際行動照護弱勢與社福機構，並力挺體育及藝文發展，此外，更將永續投資列為資金運用首要目標，收益也持續挹注公益捐贈。自105年起，已持續捐助包括桃園仁和國中、台中四箴國中、高雄鳳西國中、新竹富禮國中及花蓮吉安國小、花蓮見晴國小、新竹香山國小、宜蘭東澳國小等八所中小學，支持其射箭訓練與設備需求，並透過定期舉辦聯誼賽，讓弱勢偏鄉孩子累積賽事經驗，勇敢逐夢前行。