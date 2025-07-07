留住人才！永達啟動業務制度優化 投入8000萬獎勵旅遊

根據2023年國際獎勵旅遊協會（SITE）針對全球83國、共2,500位企業主與高端客戶進行的調查，有高達90%認為獎勵旅遊對人才留任至關重要。為了留住優秀人才，永達保險經紀人2024年投入超過8千萬元，用最具規格與品味的獎勵旅遊，專寵業務代表。

自2023年起，永達啟動業務制度優化，提供訓練補助及高達310萬元的組織發展獎金，並推出多元獎勵競賽機制，包含：MDRT年會獎勵、國際極峰會議旅遊、高手交流會等，為業務夥伴創造不斷向上挑戰的動力。

永達保經總經理特助吳柏瑨指出，「獎勵旅遊是企業文化的標誌。對內，建立正向競爭氛圍，激勵卓越；對外，展現公司對人才的重視與尊重。」這種榮譽文化不僅凝聚團隊向心力，更持續吸引有志之士加入，創造人才與企業雙贏的未來。

延續2024年北歐、奧捷的夢幻旅程，永達保經於2025年上半年再度華麗出發，5月的「普羅旺斯--南法極峰會議」，173人共襄盛舉；緊接而來的「春之饗宴」亦吸引200位績優業代參與。

吳柏瑨表示，「每一趟獎勵旅遊，都是五星級的尊榮體驗，不僅激勵夥伴追求高業績，更引領組織發展，讓更多夥伴實現環遊世界的夢想。」一位首次參與獎勵旅遊的新進業務夥伴分享：「這段旅程，是對我所有努力最動人的肯定，也是我下一段夢想的起點。」

在疫情陰霾尚未完全散去，地緣政治與全球經濟仍波動不定的現今，企業在獎勵旅遊上的投入備受考驗。然而永達保經始終堅守對人才的承諾——打造五星級榮耀旅程，以此次「普羅旺斯—南法極峰會議」選擇南法這個人文、品味與優雅兼具的地點，不僅是視覺饗宴及深度人文探索，更是對卓越工作者的精神致敬，呼應永達業務夥伴「卓越工作，精彩人生」的價值觀。