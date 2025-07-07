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房仲：前5月全台建物抵押棟數年減24% 創近6年新低

中央社／ 台北7日電
房市示意圖。聯合報系資料照片
房市示意圖。聯合報系資料照片

台灣房屋根據內政部最新建物抵押權設定棟數統計顯示，今年前5月六都加新竹縣市的建物抵押權，設定棟數約23.8萬棟，年減約24%，創近6年新低。主要都會區以桃園市年減幅最輕微，年減約14.4%；新竹縣衰退幅度最大，年減30.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以確保借款人未依約還款時，債權人能將抵押的房產拍賣確保權益。建物抵押權設定主要目的，包括新承做房貸案量、轉貸或週轉金，又以購屋貸款為大宗，因此建物抵押權設定的減少，反映近期民眾申貸購屋熱度，確實不如以往。

張旭嵐進一步分析，今年前5個月抵押棟數縮減，反映限貸令下購屋交易降溫，新承做房貸戶減少，且銀行資金用途審查嚴格，轉增貸的週轉資金不得購屋，加上股匯市高點盤整壓力下，屋主轉增貸投資意願也都下修，導致今年房貸業務量冷卻不少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市衰退幅度最輕微，因房價在北台灣都會區對首購族相對友善，尤其是蛋白新興重劃區，千萬元左右的總價物件選擇還不少，就算銀行的鑑價成數不如預期，買方補足差額難度也相對低，因此申貸購屋仍相對踴躍。

他說，桃園近年重劃區發展熱絡，新案交屋量能旺盛，購屋貸款的申辦需求仍大，因此建物抵押權設定的萎縮幅度較和緩。

衰退最大的新竹縣，因近年房價漲幅大，在景氣起伏之際，銀行鑑價更加保守，使近期購屋的民眾不易取得足額貸款，沖淡買房的意願；且新竹縣購屋主力的科技新貴，許多都坐擁多屋，而現今多屋族的貸款成數相當低，買盤因而縮手，加上新竹地區的重劃區開發已臻完善，市場供給量較以往縮減，購屋申貸需求跟著滑落。

房貸

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