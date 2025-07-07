公勝保經「強化財商 全齡防詐」 提升金融防禦力

根據內政部警政署截至2025年4月份統計指出，詐騙案件受害者廣布於各年齡層，兒童及少年被害人數共有1,202 人、18～23歲共有8,291人、24歲以上更高達37,542人，顯見詐騙行為不侷限於某個年齡、族群或弱勢團體，可能發生在任何人身上。為提升防詐意識，公勝保經（6028）攜手子公司公勝財顧，2025上半年以「強化財商，全齡防詐」為主軸，於全台舉辦13場防詐宣傳活動，對逾250位民眾宣導正確財商觀念，讓不同年齡層都能識詐防詐、提升金融防禦力。

公勝保經董事長蔡聖威指出，近年詐騙手法日新月異，保險經紀人除了滿足保戶需求，為其規劃適合保險商品，亦從風險控管的角度，守護好保戶每一分錢。此次公勝保經攜手公勝財顧挺進雙北市、桃園市與高雄市，向不同年齡、背景的民眾宣導正確的金融與財商知識，希望他們能提升辨識風險的安全觀念、保護自己，更期許能發揮保險大愛精神，深化金融保險教育、落實普惠金融理念。

公勝財顧副總經理楊振和指出，2025上半年共安排9位公勝保經業務夥伴及公勝財顧規劃顧問化身為活動講師，前進公家機關、大專院校與社福團體進行宣導，對青少年、成人與長輩們分享正確的金融與保險觀念，讓他們知道如何統整自己的資產、選擇適合的理財工具，進一步了解什麼是金融剝削、拒絕金融詐騙。此次防詐宣導更與社福團體合作，像是與台灣世界展望會合作，安排社工與督導參與課程，希望他們能成為財商與防詐宣導的種子，進一步輔導弱勢家庭與孩子；與弘道老人福利基金會合作，向長輩說明高齡買保險的規劃建議與注意事項，以及如何以房養老，讓他們對金融保險更有觀念，不怕突發風險攪亂日常生活。

2025下半年，公勝保經將持續與不同公家機關、大專院校及社福團體合作，對不同年齡與族群積極宣導財商課程與防詐資訊，也會針對長者需求設計「50+的理財課程」，分享意定監護、信託與以房養老等理財資訊；未來每一場客戶活動亦會播放防詐宣導影片，讓防詐意識深入人心，希望透過多面向的參與，不僅為保戶提供適切的保障與服務，更能守護好他們的資產與未來，落實公勝保經「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」願景。