股匯雙殺 台幣早盤一度貶回29元關卡之上

美台貿易談判結果預計明天出爐，對股市埋下不確定性，在外資上周獲利了結及資金匯出效應之下，今日早盤呈現股匯雙殺的情況。台幣今日以28.95、貶值1.9分開出，之後就一路貶值，盤中最低甚至貶回29元大關之上，來到29.015，但隨即廠商趁著匯價回到29元之際，趕快出手拋匯，也使匯價從低點回升，10時過後大型出口商進場，匯價繼續走升，目前價位為28.985。

主要亞幣今日上午亦幾乎全面貶值，日圓、人民幣、新加坡幣、韓元盤中分別較美元貶值0.13%、0.07%、0.12%、0.37%，以韓元貶值最多，台幣居次貶值約0.2%。

由於亞幣競貶，台灣今日貶幅相對較大，也使上午的台幣兌日圓匯價較上周五略回升，台銀的日圓現金匯率為0.2043，較上周五的0.2038略高，但仍處於歷史新低價位附近，值得哈日族出手換匯。韓元的價位今日上午為0.02336，亦圍繞歷史低點，哈韓族也可繼續出手換匯。