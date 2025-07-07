快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

因應丹娜絲颱風來襲 停止上班地區之退票從寬處理

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

7月7日受丹娜絲颱風影響，致部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，將從寬處理。

依據央行訂定之「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理原則如下:

(一)凡支票存款戶於7月7日、8日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖 、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。惟支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

(二)支票存款戶因本次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票之金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生之存款不足退票，暫不因各該退票達三張而通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

如7月7日以後仍受颱風影響，致發生全台或部分地區停止上班之情形，將繼續比照上述因應措施辦理。

延伸閱讀

颱風丹娜絲來襲 央行：停班地區退票從寬處理

中颱丹娜絲再增強 預估深夜至明凌晨從雲嘉南一帶登陸

雲林「一區21戶」今晚預防性撤離 警方公布封橋封路地區

苗栗明天放颱風假 大千、為恭、部苗醫急診照常

相關新聞

「T+1」帖有效 新台幣開貶走貶 重現29字頭

台北股匯市7日早上呈雙雙下跌走勢，台北外匯經紀公司新台幣以28.95元開盤，小貶1.9分，開盤45分鐘內，匯價重現「29...

股匯雙殺 台幣早盤一度貶回29元關卡之上

美台貿易談判結果預計明天出爐，對股市埋下不確定性，在外資上周獲利了結及資金匯出效應之下，今日早盤呈現股匯雙殺的情況。台幣...

颱風丹娜絲來襲 央行：停班地區退票從寬處理

颱風丹娜絲來襲，共有13縣市及桃園市4區放颱風假。中央銀行今天發布新聞稿指出，為顧及支票存款戶資金調度情況，停班地區退票...

新台幣開盤貶1.9分 為28.95元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.95元開盤，貶1.9分。

國銀看下半年留意三變數 估Fed最快9月降息

川普2.0「對等關稅」稅率公布進入倒數計時，全球供應鏈結構面臨挑戰，市場波動加劇。四大國銀分析下半年國際政經局勢，皆預估...

櫃買與證交所辦招商座談 近20企業響應

櫃買中心與臺灣證券交易所共同成立的「資本市場服務團」，於7月4日與安侯建業聯合會計師事務所在台中林酒店舉辦「2025年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。