颱風丹娜絲來襲 央行：停班地區退票從寬處理

颱風丹娜絲來襲，共有13縣市及桃園市4區放颱風假。中央銀行今天發布新聞稿指出，為顧及支票存款戶資金調度情況，停班地區退票從寬處理。

央行指出，7月7日受到颱風丹娜絲影響，部分地區停止上班，支票存款戶資金調度可能因此受影響，關於存款不足的退票紀錄，可依票交所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，依2原則從寬處理。

第一，支票存款戶於7月7日、8日所發生的存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回，或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。不過支票存款戶於原退票據重提付訖前，提取備付款者，該退票將會再列入紀錄。

第二，支票存款戶因這次颱風遭受災害，影響票款清償能力者，得檢具證明文件，向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內，所發生的存款不足退票，暫不因退票達3張而通報為拒絕往來戶，且在期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

央行補充，如果7月7日以後，仍受颱風影響，發生全台或部分地區停止上班情形，將繼續比照上述因應措施辦理。