快訊

MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

「T+1」帖有效 新台幣開貶走貶 重現29字頭

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北股匯市7日早上呈雙雙下跌走勢，台北外匯經紀公司新台幣以28.95元開盤，小貶1.9分，開盤45分鐘內，匯價重現「29」字頭。

央行上周公布6月外匯存底，針對市場對新台幣不理性預期，已要求廠商分散拋匯，以一天1,000萬美元為限制；此外，有「自我管理不佳」的外資投資台股，將改採「T+1」制度，也就是說，當日賣出股票後，隔日便需將資金匯出，若今天買股票，明日就要匯入資金。

本周央行將召集外資保管銀行開會，若FINI（外國機構投資人）資金匯入一兩天都沒有買股行為就會和保管銀行溝通。

新台幣

延伸閱讀

台股早盤走跌逾150點、失守22400點 大立光下跌30元

台幣創高恐也是股市高點？股添樂解析下半年四大變數：川普關稅、外資動向、AI高估值全揭露

關稅倒數衝擊信心 台股早盤急挫逾160點

關稅大限7月9日將至 投顧：台股短線震盪觀察年線支撐

相關新聞

新台幣開盤貶1.9分 為28.95元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.95元開盤，貶1.9分。

國銀看下半年留意三變數 估Fed最快9月降息

川普2.0「對等關稅」稅率公布進入倒數計時，全球供應鏈結構面臨挑戰，市場波動加劇。四大國銀分析下半年國際政經局勢，皆預估...

櫃買與證交所辦招商座談 近20企業響應

櫃買中心與臺灣證券交易所共同成立的「資本市場服務團」，於7月4日與安侯建業聯合會計師事務所在台中林酒店舉辦「2025年度...

壽險業補匯損連兩月賣股 金融三業5月合計減碼184億元

金融三業5月買股不同調。據金管會數據顯示，壽險業為補匯損再賣股552億元，抵銷銀行與券商加碼力道，使5月單月三業合計仍淨...

金融三業債券投資 策略大不同

美元暴貶、持美債信心下滑，使5月金融三業合計砍債2,519億元，累計前五月淨減碼2,619億元，聯袂寫下史上最大砍債規模...

國票金改選公股參戰 總持股目標不低於兩年前 將逼近10%

國票金改選戰提前開打，公股參戰。據透露，財政部日前已經號令公股行庫進場加碼國票金，目標以泛公股行庫總持股不低於兩年前、本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。