「T+1」帖有效 新台幣開貶走貶 重現29字頭

台北股匯市7日早上呈雙雙下跌走勢，台北外匯經紀公司新台幣以28.95元開盤，小貶1.9分，開盤45分鐘內，匯價重現「29」字頭。

央行上周公布6月外匯存底，針對市場對新台幣不理性預期，已要求廠商分散拋匯，以一天1,000萬美元為限制；此外，有「自我管理不佳」的外資投資台股，將改採「T+1」制度，也就是說，當日賣出股票後，隔日便需將資金匯出，若今天買股票，明日就要匯入資金。

本周央行將召集外資保管銀行開會，若FINI（外國機構投資人）資金匯入一兩天都沒有買股行為就會和保管銀行溝通。