策略型vs.市值型 這 ETF 持30檔成分股近三年績效125%

一檔ETF要持有多少檔成分股，才能達到最佳績效，同時分散風險？學者研究發現，投組中的股票數量超過30檔後，降低整體風險的邊際效益會顯著下降，換句話說，ETF成分股達30檔，已可達接近市場的風險控制水準。檢視台股中聚焦30檔成分股的ETF，甚至有超越大盤的績效表現。其中，中信小資高價30（00894）近三年累積報酬率高達125%，成立以來年化報酬率13%，顯示好的選股邏輯搭配下，策略型ETF有機會打敗市值型ETF。

根據美國經濟學家哈里•馬可維茲（Harry Markowitz）在1952年提出的現代投資組合理論（MPT），透過將資金分散投資於不同資產類別、行業和地區，可以降低投資組合的整體風險；此外，斯塔曼 （Meir Statman）1987年研究發現 ，當一投資組合中的股票數量超過30至40檔時，增加再多股票，對於降低整體風險的邊際效益仍顯著下降。

實務上，投信業者所發行的ETF，成分股也通常聚焦在30檔至50檔，比較少見的是統一投信2018年發行統一FANG+（00757），僅有十檔成分股，正好搭上AI創新科技浪潮，自上市以來創造400%以上的累積報酬，遠勝過大盤指數。但也因持股相對集中，波動明顯較大，適合風險承受度較高、且看好科技巨頭可長期維持競爭力的投資人。

投資人若想追求贏過大盤的超額報酬，又擔心持股集中的風險，那麼聚焦30檔成分股的策略型ETF，或許會是另一個好選擇。統計台股中追蹤指數名稱中含有「30」的台股ETF，可以發現許多高股息ETF成分股多為30檔，包含知名的國泰永續高股息（00878）、凱績優選高股息30（00915）等，同樣受到投資人喜愛。

觀察這些聚焦30檔成分股的台股ETF，近三年受惠台股上漲，績效也維持不錯表現。不過，若將0050、006208等市值型ETF拉進來看，多數「30而立」ETF的績效並無法超越，唯一例外是中信小資高價30（00894），近三年報酬率較市值型ETF高出逾三成，顯示策略型ETF仍有機會打敗大盤。

中國信託投信表示，00894追蹤特選小資高價30指數，並依股價、公司治理評鑑結果、獲利能力、零股交易與成長性等指標，篩選30檔高價股。產業配置約有90%為資訊科技業。近期科技股利多消息頻傳，包含輝達GB200伺服器放量出貨，伺服器與散熱概念股如緯穎（6669）、奇鋐（3017），銅箔基板製造商台光電（2383），ASIC晶片概念股世芯（3661）等，前景都相當看好，且皆為00894成分股，可望延續成長動能。