壽險業救匯損 5月大賣股債 銀行業砍債券2585億元創紀錄

美元貶值衝擊引發持有美債的信心危機，金管會發布最新統計，光銀行業五月就大砍債券部位二五八五億元，創下近幾年來單月最大減幅。

至於壽險業為因應五月匯損，分別減碼台股五五二億、海外股票八百億元，並賣出國內債券一四六○億元，單月賣出的股債部位合計二八一二億元，幾乎比四月賣出量多了近一倍。

台幣光在五月就升值近百分之七，壽險業大賣股債救匯損，全體壽險業者五月虧損一○六六億元創史上最大單月虧損紀錄；不過，金管會統計也顯示，壽險業者趁債券價格下跌之際，仍大舉加碼海外債券二四六七億元。

銀行業的股債投資部位也出現大幅變化，金管會統計顯示，銀行業在四月川普對等關稅的市場恐慌預期之下，先大砍股票部位二九四億元，之後市況漸好轉，尤其五月之後外資大舉匯入買股，銀行業五月大舉加碼台股三三六億元，主要是為了六至八月的股利發放旺季提前布局，要賺股息。此外，國內券商五月也大買台股一五八億餘元。

另一方面，銀行在五月的債券部位若以成本價計算，則大舉減少二五八五億元，比四月減少一四四一億元增加近八成，國銀的持債部位降至九兆三○八八億元。金管會官員指出，銀行在報送統計數字時，是以「買進」當時的匯率報送持有持本，因此之前已買的債券成本，不會受到匯率的影響，當月買進的部位才會受到匯率波動影響。

統計也顯示，券商在五月減持國內債券一一七億餘元，海外債券加碼卅三點五五億元。

除了匯率因素，知情人士指出，銀行大砍海外債部位還有其他原因。除了聯準會降息時程不確定，加上美國政府債務問題惡化，導致銀行業者減碼債券，另一個原因則和承作換匯交易（SWAP）有關，由於台幣四月以來走升，且聯準會遲未降息，使銀行的SWAP收益甚佳，甚至若計入評價利益已超過債券的年化報酬率，不少銀行目前買美債和投入SWAP的部位比率約一比一，其中美債大部分仍以金融債或公司債為主，公債部位較少。一位國銀主管指出，目前其部位美債有百分之四點七到四點八的年化報酬率，而SWAP的收益含評價利益可到百分之五。