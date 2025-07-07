美元偏弱 多元配置避險

今年以來，美元指數已下跌超過10%，市場上開始出現「美元霸權即將終結」的傳言，國銀分析，美元的角色仍缺乏替代者，建議投資人可採「多元分散」策略，適度避險。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，美國政府債務持續攀升，估算未來數年將突破40兆美元，加上近期各式傳聞動搖了投資人對美債及美元的信心，導致市場暫時出現拋售美元資產現象。隨著各式傳聞漸獲釐清，最終仍將回歸聯準會的降息節奏，但須注意美元陷入強勢盤整的趨勢。

台北富邦銀行表示，若美國啟動降息及赤字擴大，美元仍可能偏弱，惟當前美元仍缺乏替代者，因此仍可保留美元為核心貨幣，但不宜過度集中。