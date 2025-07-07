國銀看下半年留意三變數 估Fed最快9月降息

川普2.0「對等關稅」稅率公布進入倒數計時，全球供應鏈結構面臨挑戰，市場波動加劇。四大國銀分析下半年國際政經局勢，皆預估下半年美國聯準會有降息的可能，景氣將溫和復甦，但仍需留意短線市場恐面臨的三大變數。

台北富邦銀行指出，下半年地緣政治風險聚焦在中東局勢發展，以及美中之間角力對抗。以色列與伊朗達成初步停火，之前擔憂戰爭風險推高的油價已回落，對通膨影響有限。而美國對於尖端科技流入中國大陸的控制持續，預期相關限制令短期難被放寬，中國大陸也以管制稀土的出口做為反制，美中爆發衝突的可能性依舊不能排除。各項經濟數據顯示美國經濟展現的韌性超過預期，原先市場擔憂的關稅衝擊尚不明顯，景氣僅屬溫和放緩，消費保持一定成長動能。下半年聯準會或有兩次降息的可能，為經濟提供支撐，預期美國景氣將保持溫和擴張。

中信銀行則認為短線市場恐面臨的三大變數，第一，美國消費信心受關稅影響重挫，加上提前拉貨導致需求透支，短期經濟數據將明顯放緩；第二，雖川普關稅暫緩措施將屆，但評估不致回到對等關稅極端情形；第三，美國減稅法案引發美國債務可持續性疑慮。

台新銀指出，Fed最快有望9月降息，有助舒緩美國景氣下行壓力，預期第4季美國景氣將觸底回升。下半年美國將面臨通膨走升壓力。