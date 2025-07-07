玉山銀數位轉型 國際肯定

亞洲深具國際影響力的財經專業機構ABF（Asian Banking & Finance亞洲銀行及財金）日前舉行ABF Retail Banking Awards 2025頒獎典禮，玉山銀行獲頒Digital Wallet Initiative of the Year（年度最佳數位錢包獎），肯定玉山在數位創新與服務優化的卓越表現與成果。玉山Wallet積極回應顧客需求，推出兼具數位性、便利性及永續性的支付工具。

玉山銀行積極推動數位轉型，玉山Wallet首創整合信用卡及電子支付服務，不僅與日本PayPay合作，讓顧客在日本逾百萬間商店輕鬆掃碼消費外，今年更領先推出「日圓直接付」功能，讓顧客可以直接使用外圓帳戶中的日圓餘額付款，免除換匯的不便，為台灣旅客帶來便捷的跨境支付體驗，獲得評審高度肯定。

此外，結合玉山Unicard推出新點數「玉山e point」，透過玉山Wallet讓顧客刷卡回饋取得的點數價值更直覺可見，玉山e point不僅能折抵未出帳消費與直接折抵消費金額外，還能兌換各式電子票券、熱門商品、e.Fingo點數、航空哩程及OPENPOINT等異業點數，攜手跨產業合作夥伴共創點數經濟，為顧客消費建構起多元點數生活圈。

為推動永續發展及響應ESG，玉山銀行領先業界與悠遊卡公司合作，於玉山Wallet中設置「支付碳帳戶」，此功能讓顧客可隨時掌握搭乘指定大眾運輸工具所帶來的減碳成效，更自建碳排計算器，協助顧客了解每筆消費所產生的碳足跡以及追蹤走路減碳資訊，藉此鼓勵將節能減碳落實於日常生活中。

同時，玉山Wallet也是市場第一個打造「卡片管理功能」的電子錢包，依據個人消費習慣自主開關每張卡片的交易通路與單筆限額，且每筆交易均會發送推播通知，若發現疑似非本人交易，也能在收到消費推播後24小時內透過玉山Wallet線上申請為冒用交易，加上行動電話實名認證機制，守護卡友用卡安全。

玉山 Wallet與顧客消費體驗緊密結合，透過以支付為核心，發展出具特色與差異化的服務，未來將持續以顧客需求為導向，不斷創新並優化服務體驗，致力成為最值得消費者信賴的數位金融夥伴。