國票金改選 公股陣營捍衛席次 牽動民股動向

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

國票金（2889）明年全面改選董事，大戰提前開打，公股陣營也不得不被動應戰、提前上場。不過，在各陣營都有受到同一關係人持股10%限制約束下，公股持股實力增強，有機會令國票金兩大民股尋求結盟，進而確保公股捍衛既有席次、避免受應選席次變動影響戰果。

國票金今年5月股東會，通過修改公司章程，將董事包含獨立董事在內的席次數，從原本的13席，修改為「11席至15席」彈性區間。不過，耐斯和公股陣營均未對修改章程投贊成票。目前公股陣營選任國票金有兩席一般董事、一席獨董，雖然修改章程是為因應金管會規定上市櫃公司獨董與自然人董事席次比重至少三分之一，但仍觸動各陣營的敏感神經。

據指出，雖然今年股東會修章通過，但是明年到底國票金改選應選席次數為多少，還有待公司董事會日後擬定，而在市場盛傳兩大民股各自「揪團」加碼持股下，公股陣營為了捍衛權益，也不得不提早參戰，而加碼股票除了確保戰力。

耐斯 關係

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