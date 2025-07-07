國票金改選公股參戰 總持股目標不低於兩年前 將逼近10%

國票金（2889）改選戰提前開打，公股參戰。據透露，財政部日前已經號令公股行庫進場加碼國票金，目標以泛公股行庫總持股不低於兩年前、本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，公股加入戰局將為國票金的籌碼戰再升溫。

消息人士透露，2023年國票金全面改選，當時公股也加入戰局，進場加碼持股，使得泛公股得以在持股與兩大民股旺旺與耐斯集團鼎足而三的基礎上，強勢介入最終扭轉改選大戰轉為三方共同協調，和平落幕。

2026年國票金又將換屆全面改選，而兩大民股的不和，已經使得籌碼戰提早半年多上演，市場盛傳耐斯集團有盟友台鋼集團進場加碼，與外圍合計掌控6%多持股，而旺旺集團除了被視為盟友的美麗華、台產等之外，傳出三發地產加入。公股陣營因此也提早加入戰局，泛公股行庫在財政部指示下，紛紛進場加碼。

國票金三大陣營最新持股概況 圖／經濟日報提供

財政部相關官員對此則是低調表示，沒有聽說這些事情，不清楚國票金改選事宜，公股行庫則是表示「很敏感」、「不好說」，避談加碼國票金股票。國票金則是表示，經營團隊對股東動作並無所悉。

據了解，財政部已指示由持股國票金最多且選任國票金法人董事的一銀為首統籌，公股陣營加入改選戰局後，是否可能再激化民股盟友、外圍勢力放大加碼力道，值得觀察。

知情人士透露，國票金兩年前全面改選時，加碼持有一定股權的公股行庫，除了一銀持股最多且未調節外，合庫銀持股次於一銀也同樣沒有變動，但是合庫銀近期仍積極銜命進場，而部分原來有較多持股的公股行庫於改選後有調節的，此次也同樣進場加碼，不僅要把調節掉的部位買回，甚至可能要買更多。

金融圈人士表示，觀察最近國票金的受託券商進出，可以看到上周以合庫證券受託買超近5,000張最多，居所有公民營券商買超之冠，其他公股包括彰銀、台企銀等也合計受託買超近2,800張，若拆分單日來看，包括第一金、兆豐、臺銀等券商也有較多受託買進的跡象。