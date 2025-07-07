金融三業債券投資 策略大不同

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美元暴貶、持美債信心下滑，使5月金融三業合計砍債2,519億元，累計前五月淨減碼2,619億元，聯袂寫下史上最大砍債規模。其中銀行是主要賣壓來源，壽險與券商則趁美債殖利率彈升、價格滑落之際逢低回補，投資策略明顯分歧。

5月單月銀行減碼2,585億元，寫單月最大拋債紀錄。銀行主管指出，美元5月大貶6.5%，使海外債折算新台幣後帳面價值大幅縮水，加上川普高關稅侵蝕美債可持續性，市場持債信心薄弱，銀行轉為保守調節部位。

壽險與券商則採相對進取操作。數據顯示，5月各天期美債殖利率全面反彈、價格回跌，出現逢低進場機會。例如壽險偏好的穆迪A級公司債殖利率彈升至5.9%，月增13個基本點，具吸引力的穩定收益條件引發回補買盤。

5月底壽險業國內外持債餘額20兆1,789億元，以88%是海外債估算並剔除5月美元重貶、及其中約占一成受海外債價格波動等兩大因素後，估算壽險業加碼海外債1,471億元，但同時減碼台債1,460億元，實際淨加碼僅11億元。

券商 美債 餘額

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