台幣狂升使房貸荒再現 從「賣方簽約至成交」竟得耗時半年

台幣從4月升值迄今已超過12%，不僅壽險業者及出口商災情慘重，連民眾的房貸都受到波及，引發的「房貸荒」更為嚴重。業界人士指出，現在中古屋市場已等於「有行無市」，已簽約賣房的屋主一堆，但房子卻賣不出去，就是因為房貸下不來，原本4月之前一度緩和，但等到台幣升值之後，「房貸荒」又開始變嚴重，現在排隊1個月至1個月半已經算不錯，很多銀行甚至得非2個月以上，甚至要3個月。至於貸款利率，現在即使首購族，能有2.5%的，已經算「和銀行關係很好」，大部分都已在2.7%、2.8%之高。

業界人士透露，近來很多房仲都有上述類似的現象，屋主想賣屋，也和房仲簽了約，但到最後卻和買家簽不了約，都是卡在房貸下不來，甚至還有一位買家是60多歲的先生，是要為兒子置產，已經付了2成的頭期款，但最後由於銀行貸款下不來，或是成數太少，因而使雙方無法成交，甚至這位先生還因此賠了大約50萬元的賠償金。

業者觀察，父母為子女購屋，最常見的是先繳頭期款，然後由子女出面向銀行辦房貸，但現在這種房貸吃緊的情況，倘若子女所能出具的財資力證明文件不夠，會使銀行審核更為嚴格；銀行主管對此指出，通常自由工作者，或是沒有扣繳憑單的，這類借款人的財資力審核往往得花更長的時間，此外，還有一種是為了少繳稅，故意把報稅的所得資料弄得很低，這時反而向銀行申貸時踢到鐵板，尤其是公股行庫，在財資力審核上最重視扣繳憑單資料。

據指出，現在不只公股行庫，連民營銀行都有至少5家以上，告知合作的房仲業者「額度已滿」暫停收件，至於大型行庫的作法，則是分行連經理都沒有直接受理完成簽約的權限，必須先向總行登記，由總行檢視全體分行的撥款狀況，然後才能告知對方完成簽約，而且得先提醒對方，「至少要等一個月以上，可以接受嗎？」若對方不同意，就不能簽約。

銀行業者坦言，由於台幣在5、6月的升值幅度更大，因此銀行的美元存款也使其換算成台幣時的縮水幅度也更大，對銀行法第72條之2的上限也更大幅壓縮，擠壓銀行可承作房貸的空間，尤其美元存款名列前茅的銀行，因此可承作房貸縮水的空間首當其衝；尤其最近有一波建商的預售屋已完工要交屋的對保及撥款潮，使得銀行有限的額度幾乎已被這些「整批型分戶房貸」給占光，這也使得向房仲買中古屋的民眾只能「靠邊站」。

據了解，也因此許多房仲已告訴客戶，從向房仲簽約要賣屋，到和買方的房屋貸款下來、完成交易：「至少要捉六個月時間。」就是因為房貸的變數，尤其正好卡到整批性房貸的撥款潮，這時中古屋的房貸要下來就更為困難。

另一個現象，就是「換屋族」的房貸被排擠得更慘。據了解，數家房仲業者內部都有共同的現象，亦即，買方若是換屋族，向銀行簽下一年內一定賣屋的「切結書」，審核期間都比一般貸款戶更久，也引來民眾質疑，銀行為了怕被扣上「拒收」的帽子，因此表面上收件，但卻透過拉長審核時間，過一個多月都沒有結果來拖延，讓民眾知難而退，現在這類情況隨著房貸荒被嚴重，已更趨惡化。