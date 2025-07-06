5月掀金融業史上最大砍債潮！銀行拋最多 壽險反買進為哪樁？

美元暴貶、持美債信心下滑，使5月金融三業合計砍債2,519億元，累計前五月淨減碼2,619億元，聯袂寫下史上最大砍債規模。其中銀行是主要賣壓來源，壽險與券商則趁美債殖利率彈升、價格滑落之際逢低回補，投資策略明顯分歧。

5月單月銀行減碼2,585億元，寫單月最大拋債紀錄。銀行主管指出，美元5月大貶6.5%，使海外債折算新台幣後帳面價值大幅縮水，加上川普高關稅侵蝕美債可持續性，市場持債信心薄弱，銀行轉為保守調節部位。

壽險與券商則採相對進取操作。數據顯示，5月各天期美債殖利率全面反彈、價格回跌，出現逢低進場機會。例如壽險偏好的穆迪A級公司債殖利率彈升至5.9%，月增13個基本點，具吸引力的穩定收益條件引發回補買盤。

5月底壽險業國內外持債餘額20兆1,789億元，以88%是海外債估算並剔除5月美元重貶、及其中約占一成受海外債價格波動等兩大因素後，估算壽險業加碼海外債1,471億元，但同時減碼台債1,460億元，實際淨加碼僅11億元。

券商也出現調整跡象，5月加碼海外債206億元、減碼台債151億元，淨加碼55億元。不過，銀行賣壓遠超壽險與券商補債力道，使得5月整體金融三業仍呈現淨減碼。

累計前五月，三業合計已減碼債券2,619億元，與去年同期大舉加碼逾7,700億元榮景形成強烈對比，反映整體資產配置更加保守。

展望後市，法人指出，6月美元走貶趨緩，美國十年期公債殖利率也回落到4.27%，反映市場對年底前降息預期升溫。隨美國7月通過大規模減稅方案，債市有望反映降息與美監管放寬雙利多，殖利率將續走低、價格走揚，金融業有望緩步恢復回補動能。