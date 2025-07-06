壽險業5月大賣股債2812億來救災 銀行業債券大減2585億創紀錄

金管會發布最新截至5月底止的金融三業國內外股債投資變動統計，銀行業大砍債券部位2585億元，創下近幾年來單月最大減幅，而壽險業則是為了5月的匯損衝擊，大舉賣出台債和國內外股票部位。最新統計顯示，若以金管會數據換算，壽險業者雙雙大減台股及海外股票，分別減碼台股552億、海外股票800億元，同時也賣出國內債券1460億元，亦即為了美化5月損益表的帳面數字，全體壽險業者在5月單月賣出的股債部位合計約2812億元，幾乎要比4月的賣出量多了快1倍。

台幣在5月飆升快7%，使得壽險業大賣股債來救匯損，5月壽險業者幾乎全面虧損，僅國壽1家獲利，單月全體壽險業者虧損1066億元更創下史上最大的單月虧損紀錄，由此可見業者在5月大砍股債部位以實現資本利得來救災的壓力；不過另一方面，金管會統計也顯示，壽險業者趁債券價格下跌之際，仍大舉加碼海外債券2467億元。相關數據，主要以金管會的統計，再計入匯率五月台幣升值6.98%，美債部位在5月平均下跌0.92%，十年期以上台灣公債價格在五月上漲下跌0.31%，以及壽險公司的債券部位放在非AC比重10%等數據計算而得。

銀行業的股債投資部位也有大幅變化；統計顯示，銀行業在4月川普對等關稅的市場恐慌預期之下，先大砍294億元，但之後市況漸恢復，尤其5月之後外資大舉匯入買股，由於看好外資加持台股的力道，使得銀行業者又在5月大舉加碼台股336億元，最主要是為了6至8月的股利發放旺季提前布局，要賺股息。除了銀行，國內券商也在5月大買台股158.23億元。

但另一方面，銀行在5月的債券部位若以成本價來計算，則大舉減少2585億元，也創下近幾年來最大的單月減幅，比起4月減幅1441億元增加了快80%，也使全體國銀的持債部位，在5月降至9兆3088億元。金管會官員指出，由於銀行在報送統計數字時，對於持有成本是以「買進」當時的匯率來報送，因此，即使之前已買的債券成本，不會受到匯率的影響；倘若匯率有影響的話，應是指當月買進的部位，例如，倘若買進10億美元的部位，5月的匯價是30台幣兌1美元，這時同樣是10億美元，但換算成台幣的金額就會比先前同樣是10億美元的等值台幣來得少。

統計也顯示，券商在5月亦對國內債券減持117.11億元，海外債券加碼33.55億元。

除了匯率因素之外，知情人士指出，銀行大砍海外債部位，還有其他原因。除了聯準會降息時程不確定，再加上美國政府債務問題惡化，使銀行業者減碼債券之外，另一個原因則和承作SWAP有關，由於台幣匯率從4月以來升值，而且聯準會遲未降息，使銀行的SWAP收益甚佳，甚至若計入評價利益已超過債券的年化報酬率，因此，不少銀行目前買美債和投入SWAP的部位金額，比例已約當1比1，其中，美債的部位大部分仍以金融債或公司債為主，公債部位反而較少。一家國銀主管指出，目前其部位美債有4.7%-4.8%年化報酬率，而SWAP的收益甚至含評價利益的話可以到5%。