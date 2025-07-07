保險小百科／特定活動險 保障涵蓋廣
運動風潮興起，「特定活動綜合保險」保障涵蓋從事路跑、自行車、拖曳傘、高空跳傘、攀岩、潛水等特定活動時，因發生意外而導致的失能、不幸死亡，或醫療保障。
許多戶外運動項目因為屬於特殊活動，挑戰自我的同時存在較高風險，兆豐保險建議民眾在參加相似高強度活動，像是馬拉松、超級馬拉松、拖曳傘、攀岩、極限運動或職業商演等特殊活動或競賽時，事先投保「特定活動綜合保險」以保障意外傷害所帶來的損失。其承保範圍還包含旅行不便險及國內急難救助。
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