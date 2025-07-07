退休金算盤／新制勞退基金虧損 勞工免驚

勞動基金運用局最新公布，新制勞退基金今年前五個月虧損2,039.1億元，以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工虧損1.5萬元。事實上，新制勞退有2年定期存款最低保證收益的「保護傘」，勞工不必因為新制勞退帳面虧損而擔憂。

對於勞退基金帳面虧損，勞動部說明，勞退其實是有保證收益的機制，勞保部分也是確定給付制，勞工不用擔心。勞金局解釋，儘管今年以來，短期績效受到金融市場波動影響，但以長期投資績效來看，觀察近十年多，2015年至2025年4月，整體勞動基金平均收益率為5.75%，國保基金平均收益率為6.18%，長期投資績效穩健。

事實上，新制勞退也有2年定期存款最低保證收益的「保護傘」，指的是勞工退休金的運用收益，至少不得低於當地銀行2年期定期存款利率的收益。這是為了保障勞工權益，確保勞工的退休金收益不會低於一定的水平。

圖／經濟日報提供

按照「勞工退休金條例」第23條及該條例施行細則第32條規定，提繳期間運用的收益，若低於同期間當地銀行2年定期存款利率的平均數計算收益時，應以保證收益給付；如果超過保證收益時，則將全數分配至勞工個人專戶中。

新制勞退賺錢時，實際收益分配視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度來計算，每名勞工實際獲得收益數不同。若收益數為負數，也就是新制勞退虧損，收益分配雖出現虧損，但僅是帳面呈現，會再投入新一年度投資，勞工並無實際損失。

例如2024年新制勞退基金大賺近7,000億元，平均每位勞工分紅5.4萬元，有467萬戶勞工分紅超過5萬元，占整體36.2%；2023年新制勞退基金收益數4,785億元，有約25%勞工分紅逾5萬元。

勞金局最新統計，勞動基金今年截至5月底，運用規模為6兆8,949.4億元，前五月虧損2,919.7億元，收益率為負4.26%。5月單月虧損929.8億元。

另一方面，新制勞退基金前五月虧損2,039.1億元，以參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面虧損約1.5萬元。

有關勞保、勞退虧損的原因，勞金局解釋，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，5月新台幣兌美元強升，對出口導向企業形成壓力，影響市場信心。儘管5月股票市場回升，惟匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率。