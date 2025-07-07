專家教你保／高齡駕駛 先備妥三重防護網

隨著台灣快速邁入「超高齡社會」，高齡駕駛的道路交通安全議題日益受到關注。根據最新統計，至2025年，全台65歲以上人口將超過450萬人，占總人口逾兩成。高齡者上路情況日漸普遍，但隨年齡增長，駕駛反應與感官能力逐漸退化，易成為道路風險的潛在來源。

為強化風險管理，專家呼籲應透過「保險三重防線」與落實駕駛資格審查，雙管齊下，建構完善保障機制。

目前法規已規定所有汽車車主必須投保「強制汽車責任保險」（簡稱強制險），提供基本事故傷害賠償。然而強制險不涵蓋財物損失，且實際事故賠償金額常超出其保額，建議車主可加保「第三人責任險」，一旦依法須負賠償責任時，即可獲得進一步的保障支援。另若擔心肇事對象為高價名車或致人身亡、失能等高額賠償狀況，更可進一步投保「超額責任險」，補足前述兩種保險不足之處。保險業者建議，高齡駕駛及其家屬可一併規劃上述三項險種，打造強制險、第三人責任險、超額責任險的「三重保障網」，強化事故應對韌性。

圖／經濟日報提供

另一方面，根據交通部針對高齡駕駛的風險評估指出，長者常因聽力退化、認知與反應能力降低，導致駕駛安全性下降。目前法規已規定，年滿75歲的駕駛人須每三年重新換照，並通過體格與認知檢查。交通部並研議將高齡換照門檻下修至70歲，以強化高齡駕駛安全管理。需特別提醒的是，若高齡駕駛未依規定定期換照，將被視為無照駕駛，屆時無論強制險或其他任意險皆不予理賠。為確保保障不中斷，家中有高齡長輩的民眾應主動協助其按期換照，並諮詢專業保險業務員，規劃完善保障組合。

除保險本身提供的賠償機制外，部分業者亦提供加值服務以提升用戶體驗。以新安東京海上產險為例，凡投保汽車第三人責任險的車主（不含機車），可享全年無休、24小時事故現場到場服務，由專員協助保全證據、填寫理賠文件、安撫保戶情緒等，大幅降低事故現場混亂與壓力。

面對高齡化社會帶來的道路挑戰，唯有制度與保障並進，才能讓高齡駕駛安全上路，也讓全民行車更安心。（本文由新安東京海上產險個人保險商品群資深協理劉漢中提供，記者任珮云採訪整理）