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面對高齡化浪潮 長照保費怎麼省有關鍵一招

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
專家建議，若希望降低長照險保費負擔，「單純保個人給付、不含身故理賠與解約金」的保障設計是關鍵。聯合報系資料照
專家建議，若希望降低長照險保費負擔，「單純保個人給付、不含身故理賠與解約金」的保障設計是關鍵。聯合報系資料照

面對高齡化浪潮，長期照顧已成為家庭財務規劃中不可或缺的一環。不少家庭雖已透過利變型壽險掌握資產傳承與基本保障，然而高齡階段常見的失能與長照需求，仍需透過專屬的健康險或長照險補足。專家建議，若希望降低長照險的保費負擔，「單純保個人給付、不含身故理賠與解約金」的保障設計，是壓低保費的關鍵做法，適合重視實質照護資金需求的家庭選擇。

根據壽險業者說明，長照險之所以價格落差大，與商品設計是否含解約金與身故受益人有關。若保單設計專注於「長期照顧分期保險金」給付，即當被保險人因失能、失智等狀況需要長照時，能按月或按季領取一筆定額金，協助支付看護、機構住宿或家庭照顧支出，即可大幅壓低保費成本，保單也更貼近實際照護需求。

除了選擇適合的商品結構，近期多家保險公司也紛紛針對理賠流程進行簡化，進一步減輕照顧者壓力。以凱基人壽為例，該公司今年6月宣布，自家長照險保戶只要因同一長照原因，已連續領取四期保險金，第五期起即可免附重複的醫療證明，只需提供申請書與身分證影本，便可續領保險金。若保戶後續恢復健康導致暫停給付，未來再次失能時，只要符合條件，仍能恢復領取，保障不中斷，兼具彈性與貼心設計。

南山人壽也在今年3月起推動類似措施，針對自家長照險保戶，同樣提供四期後簡化續領機制，並且無需額外申請，既有保戶也自動適用，大幅減少照顧家庭的行政負擔。

保險業者指出，長照風險是一場「持久戰」，要兼顧經濟效益與實務照護需求，保戶除了善用商品設計壓低保費，也應留意保單的理賠彈性與續領便利性。隨著保險業者制度日漸優化，未來「保費精省、理賠簡化」將成為民眾挑選長照險的重要指標。

保險金 長照

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