利變型壽險 退休理財利器

隨著台灣逐步邁入高齡社會，愈來愈多40至50歲民眾開始審視自身的保障配置與財產傳承規劃。相較於投資型保單波動較大，兼具彈性繳費、終身保障與增值潛力的利率變動型終身壽險（簡稱利變型壽險）日益受到青睞，成為銀髮族群規劃退休財務的熱門選項之一。

傳統壽險設計多以年輕族群為主，較難因應高齡族的保障需求與資產傳承彈性。利變型壽險則透過保險公司每年公告的「宣告利率」進行帳戶運作，當市場利率表現佳時，保戶可享高於保證利率的回饋，帳戶價值穩健成長，彌補傳統壽險對高齡保障力道不足的缺口。

例如，元大人壽推出的「元享年年利率變動型還本終身保險」，涵蓋投保年齡自0歲至80歲，三年繳費即可保障至111歲。最大特色在於每年給付生存保險金，打造穩定現金流，也可選擇「增額繳清」方式，讓回饋金轉為保額增長工具，兼顧保障與資產效益。

以50歲的吳先生為例，他投保該商品，保額約325萬元，三年繳清。前五年選擇將回饋金自動轉為增額保險，等於用保單的回饋再擴大保障；第六年起則改為提領現金使用，彈性調整退休金運用。其年繳原始保費為104萬元，若符合高保費3%與自動轉帳1%優惠，實繳僅100萬元，提升資金效率。

在假設宣告利率2.6%下，吳先生每年可領取生存保險金，並有機會獲得增值回饋金。若於80歲時身故，已累積領回約76萬元生存金，加上身故保險金超過347萬元，總給付金額逾423萬元，體現利變型壽險兼顧保障與理財的雙重優勢。

同樣看重高彈性設計的，還有40歲投保「台灣人壽超享利利率變動型還本終身保險」的男性保戶。該保單為兩年期繳費，基本保險金額24.2萬元，年繳保費原為20.4萬元，經高保費與自動轉帳優惠後，實繳為20萬元，短期繳費搭配還本金機制，適合預算集中期進行保單規劃。

若偏好美元保單，元大人壽另有「金享元元美元利率變動型還本終身保險」可選，結合退休給付與資產傳承功能。以40歲女性投保，保額3.9萬美元，年繳保費約1.59萬美元，折扣後為1.53萬美元，並選擇「增額繳清」方式提高未來保障。假設宣告利率為4%，65歲起選擇「月給付」方式領取生存保險金，首年可穩定領取每月675美元，一年總計8,100美元，並隨保障額度逐年提升，保險金也將逐年增加。若保戶於95歲身故，累計生存保險金將達32.1萬美元，身故保險金則為7.2萬美元，發揮退休金補充與傳承資產的雙重效果。